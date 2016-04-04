النائب خالد حنفى: لدى وزيرة التضامن 30 مستشارا راتب كل منهم 77 ألف جنيه

وجه النائب خالد حنفى، سؤالا للوزراء الحاضرين باجتماع اللجنة الخاصة المنوطة بمراجعة المحور السادس من بيان الحكومة ، بعنوان: "الإصلاح الإدارى للدولة وتحقيق النزاهة والشفافية"، عن وضع المستشارين المعينين بالجهاز الإدارى.

وأضاف "حنفى" خلال سؤاله الذى قرأه النائب يوسف القعيد رئيس اللجنة فى حضور الوزراء، أنه علم أن لدى وزيرة التضامن 30 مستشارا، يتقاضى كلا منهم 77 ألف جنيه.

يترأس الاجتماع النائب يوسف القعيد أكبر أعضائها سنًا، وبحضور 3 وزراء، هم أشرف العربى وزير التخطيط، وأحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، ومجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة.

جدير بالذكر أن اللجنة يترأسها اللجنة النائب يوسف القعيد أكبر أعضائها سنًا، وبعضوية النواب، أسامة العبد وصلاح عيسى ومحمد صلاح أبو هميلة، وجبالى المراغى، وإلهامى عبد اللطيف جاد، وأحمد شاكر، وأحمد حلمى الشريف، ورضا نصيف، وأحمد الشرقاوى، وممتاز دسوقى. ذلك بعد أن تم تقسيم اللجنة الخاصة المنوطة بمراجعة بيان الحكومة، إلى 7 محاور حسب بيان الحكومة.

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