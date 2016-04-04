محافظ سوهاج: 5000 مريض مستفيد من القافلة الطبية فى 15 قرية

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن عدد المستفيدين من القوافل التموينية والطبية بلغ حوالى 5000 مريض تقريبا، فضلا عن المستفيدين من القوافل التموينية خلال 3 أيام وهى مدة عمل القوافل فى 15 قرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم تحويل 30 حالة مرضية تستدعى التدخل الجراحى إلى المستشفيات المركزية القريبة من محل إقامتهم، وستجرى لهم الجراحة بالمجان.

وأكد المحافظ فى بيان له، على نجاح القوافل التموينية والطبية فى الوصول إلى المواطن الذى يحتاج إلى العناية الصحية والسلع والمواد الغذائية مخفضة الأسعار، من خلال العمل الجاد والتنسيق بين المديريات المعنية والوحدات والمدن والمراكز والقرى المختلفة للمحافظة، مشيرا إلى أهمية تكرار مثل هذه القوافل خلال الفترة القادمة للتخفيف عن كاهل المواطن السوهاجى.

وتابع المحاسب كمال شلبى سكرتير عام محافظة سوهاج، والمحاسب شمس الدين يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة، أعمال القافلة التموينية والطبية بقرية ونينة الشرقية بمركز سوهاج، تحت رعاية السيد المحافظ.

وقال المهندس كمال شلبى: إن القوافل التموينية والطبية استأنفت أمس عملها بقرى نيدة بأخميم، وعرابة أبو عزيز بالمراغة، والطوايل الشرقية بساقلتة، والمدمر بطما، وقرية روافع العيساوية بمركز دار السلام، وقد تردد على تلك القوافل حوالى 1640 مريضا تم الكشف عليهم وتلقى العلاج مجانا وأنهت القافلة أعمالها اليوم والتى استمرت 3 أيام متتالية، حيث عملت القافلة بقرى بيت الخريبى بجرجا، ونينة الشرقية بسوهاج، والساحل البحرى بالبلينا، والشيخ زين الدين بطهطا، والكشح بدار السلام.

ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة: إنه قد تردد على قوافل اليوم حوالى 1520 مريضا، فيما أوضح وكيل وزارة التموين بسوهاج أن إجمالى المباع للمواطنين من المواد التموينية والغذائية خلال الثلاثة أيام حوالى 4.5 طن سكر وحوالى 4.5 طن أرز، و1 طن زيت، و1 طن مكرونة، وحوالى 3 أطنان من مجمدات الدجاج بالإضافة إلى السمن والمربات والأجبان.

سكرتير محافظة سوهاج يتفقد أعمال القافلة التموينية الصحية بقرية نيدة

>