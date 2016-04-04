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بالصور.. "قومى المرأة" ببنى سويف يكرم 19 قيادة نسائية

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بالصور.. "قومى المرأة" ببنى سويف يكرم 19 قيادة نسائية بالصور.. "قومى المرأة" ببنى سويف يكرم 19 قيادة نسائية
كرم اليوم فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف 19 قيادة نسائية من التنفيذيات والعاملات بمؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، وذلك بمقر مركز أغصان الزيتون لذوى الاحتياجات الخاصة فى بياض العرب شرق النيل، فى حضور المحاسبة هناء عبدالعزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة ونرمين محمود مقررة الفرع والداعية الشيخ سيد زايد.

وافتتحت السكرتير العام المساعد معرضا للمشغولات اليدوية من صنع ذوى الاحتياجات الخاصة بالمركز، كما سلمت شهادات التكريم خلال احتفالية تضمنت إلقاء كلمات متنوعة بالإضافة إلى فقرة غنائية من الموهبتين حور وماسة تامر نور.

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016


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