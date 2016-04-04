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مباحث تموين السويس تضبط 40 طن أسماك فاسدة بمجمع أسواق المحافظة

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مباحث تموين السويس تضبط 40 طن أسماك فاسدة بمجمع أسواق المحافظة مباحث تموين السويس تضبط 40 طن أسماك فاسدة بمجمع أسواق المحافظة
نجحت مباحث السويس برئاسة عقيد يوسف حمدين من ضبط 40 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية، داخل ثلاجات كبيرة بسوق الأسماك بمجمع أسواق السويس.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى بتوافر معلومات عن قيام مالك ثلاجات أسماك بسوق الأسماك بمجمع أسواق السويس، بتخزين كميات كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وعلى الفور تحركت مأمورية من مباحث المديرية والتموين ورجال مفتشى التموين بقيادة خالد شحات، ومحمد عبد الوهاب، وتم العثور على 40 طنا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأكد مصدر أمنى، أن التحريات تؤكد قيام مالك الثلاجات بإعادة لصق علامات جودة مزورة على كراتين الأسماك لبيعها بالأسواق.

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مصر 365

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