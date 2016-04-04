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الحكم على 23 إخوانيا بسوهاج فى اتهامهم بالانضمام لـ"الإرهابية" فى أغسطس

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الحكم على 23 إخوانيا بسوهاج فى اتهامهم بالانضمام لـ"الإرهابية" فى أغسطس الحكم على 23 إخوانيا بسوهاج فى اتهامهم بالانضمام لـ"الإرهابية" فى أغسطس
قررت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم، حجز الحكم على 23 إخوانيا مقيمين بمركز دار السلام، فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى جلسة اليوم الأخير من دور شهر أغسطس.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، وتنظيم المظاهرات.

اليوم.. استئناف محاكمة 23 إخوانيا متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية بسوهاج
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