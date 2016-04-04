أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البرلمان الليبى:عقوبات الاتّحاد الأوروبى ستقوض جهود السلام فى ليبيا

Google+ Print
البرلمان الليبى:عقوبات الاتّحاد الأوروبى ستقوض جهود السلام فى ليبيا البرلمان الليبى:عقوبات الاتّحاد الأوروبى ستقوض جهود السلام فى ليبيا

>اعتبر المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى المريمى، أن بيان الاتحاد الأوروبى القاضى بفرض عقوبات أوروبية ضد ما اعتبرههم الاتحاد “المعرقلين للحوار الليبى”، " رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغول و رئيس المؤتمر "المنتهية ولايته"عقوبات لا قيمة ولا وزن لها وتحمل فى طياتها لغة لطالما رفضناها واعتبرناها تدخلاً سافراً، فى الشأن الداخلى الليبى ومساس بالسيادة الوطنية.

وقال المريمى فى تصريح صحفى عصر اليوم، إن مثل هذه الأفعال والتصرفات والتلويح بالعقوبات تقوض جهود السلام ولا تساعد على بناء أو إنتاج التوافق الذى نطمح إليه، والذى نحن حريصين عليه أكثر من الجميع.

وأضاف المريمى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لا يقضى إجازته إلا فى أرض الوطن وهو يفضّل الريف الليبى على الريف الأوروبي، كما أنه ليست لديه أية حسابات مصرفية خارجية ليقوم الاتحاد الأوروبى بتجميدها.

وبيّن أن رئيس مجلس النواب حريص على المصلحة العليا للدولة الليبية فى إنجاح حوار ليبى يقود إلى المصالحة الوطنية، وأوضح أن رئيس المجلس بحرصه على المصلحة العليا، انفتح على الجميع لأجل إنجاح التوافق الحقيقى من دون إقصاء لأحد، يذكر أن الاتحاد الأوروبى وافق على فرض عقوبات على مَنْ قال إنهم معرقلون للعملية السياسية فى ليبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365