أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تأجيل اجتماع المحققين المصريين بقضية ريجيني فى روما لـ7 و8 إبريل

Google+ Print
تأجيل اجتماع المحققين المصريين بقضية ريجيني فى روما لـ7 و8 إبريل تأجيل اجتماع المحققين المصريين بقضية ريجيني فى روما لـ7 و8 إبريل

جوليو ريجيني (أرشيفية)

قالت وكالة أنسا الإيطالية إن الأجهزة المصرية أجلت زيارة المحققين المصريين لروما من 5 إبريل إلى 7و8 إبريل، مشيرة إلى أن الأجهزة المصرية أكدت للسلطات الإيطالية أنها تعد مملفا من 2000 صفحة فى قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني.

وأشارت الوكالة إلى أن الملف يحتوى على عمليات مسح لـ 200 شخصية من جنسيات مختلفة لديها علاقة مع الضحية، مؤكدة أن الاجتماع سيعقد فى روما يومى 7 و8 إبريل، ومن الجانب المصرى سيحضر اثنان من القضاة وثلاثة من ضباط الشرطة فى إطار التعاون الدولى لمقتل ريجيني، فى حين سيحضر من الجانب الإيطالى رئيس النيابة العامة فى روما، ومحققو دائرة العمليات المركزية الخاصة للشرطة العسكرية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا