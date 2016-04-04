تأجيل اجتماع المحققين المصريين بقضية ريجيني فى روما لـ7 و8 إبريل

قالت وكالة أنسا الإيطالية إن الأجهزة المصرية أجلت زيارة المحققين المصريين لروما من 5 إبريل إلى 7و8 إبريل، مشيرة إلى أن الأجهزة المصرية أكدت للسلطات الإيطالية أنها تعد مملفا من 2000 صفحة فى قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني.

وأشارت الوكالة إلى أن الملف يحتوى على عمليات مسح لـ 200 شخصية من جنسيات مختلفة لديها علاقة مع الضحية، مؤكدة أن الاجتماع سيعقد فى روما يومى 7 و8 إبريل، ومن الجانب المصرى سيحضر اثنان من القضاة وثلاثة من ضباط الشرطة فى إطار التعاون الدولى لمقتل ريجيني، فى حين سيحضر من الجانب الإيطالى رئيس النيابة العامة فى روما، ومحققو دائرة العمليات المركزية الخاصة للشرطة العسكرية.