أحمد زكي بدر: الفساد لن ينتهي إلا بانتهاء الحياة.. وظروفنا الاجتماعية لا تحقق رغباتنا

قال أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن هناك فسادًا فى الجهاز الإدارى، موضحا خلال كلمته باجتماع اللجنة الخاصة المنوطة بمراجعة المحور السادس من بيان الحكومة، بعنوان : “الإصلاح الإدارى للدولة وتحقيق النزاهه والشفافية”، أن الفساد ينتهى عندما تنتهى الحياة، ولكن نسعى لتقليله ومحاسبة المخطئ، مؤكدًا أن الفساد لن ينتهي الا بانتهاء الحياة.

وأضاف “بدر” خلال كلمته للنواب الحاضرين باجتماع اللجنة: “نعيش فى ظروف اجتماعية لا تحقق رغباتنا جميعا”، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، وطالب النواب بتقييم المحافظين من خلال وقائع.. مستطرداً: “مينفعش نقول حلو أو وحش، وكلنا فى مركب واحدة، والموظف لازم يبقي فاهم أنه يتقاضى راتب علشان يؤدى خدمة معينة”.

يترأس الاجتماع النائب يوسف القعيد أكبر أعضائها سناً، وبحضور ٣ وزراء، هم أشرف العربى وزير التخطيط، و أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، و مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة.