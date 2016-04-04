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اختبر نفسك.. لو متضايق من الصور دى ممكن يكون عندك فوبيا الثقوب

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إذا كنت تشعر بالضيق وعدم الارتياح عند النظر لهذه الصور المليئة بالثقوب فهذا يعنى أنك مصاب بفوبيا الثقوب أو التريبوفوبيا trypophobia، وفى هذا المرض يشعر الشخص بالخوف من مطالعة الأشياء التى تحوى ثقوبا عميقة، ويشعر بالغثيان وضيق التنفس وارتفاع معدل ضربات القلب بمجرد النظر لهذه الصور.

وهذه الظاهرة، والتى تم تسليط الضوء عليها بشكل مكثف للمرة أولى فى 2005، قال أطباء النفس إنها تحدث بسبب النشاط المفرط للمخ، فالشكل الهندسى لهذه الثقوب يجبر المخ على العمل بمجهود أكبر من الطبيعى.

وفى السياق ذاته كشفت ورقة علمية للباحث من جامعة إسكس البريطانية بول هيبارد عن أن المصابين برهاب الثقوب يتجنبون النظر لهذه الصور بسبب الشعور بعدم الارتياح الناجم عن استهلاك المخ لكميات أكبر من الأكسجين، وهو ما يتطلب مستويات أكبر من الطاقة ، بخلاف ما يستهلكه المخ من طاقة كبيرة وتبلغ 20% من طاقة الجسم.

وعلى الرغم من ذلك فما زال الكثير من أطباء النفس لا يعترفون بهذه الظاهرة حتى وقتنا هذا، وذلك حسبما نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ويمكن مكافحة هذا النوع من الفوبيا بتمارين التأمل واليوجا، وكما يمكن الاستعانة بالطبيب النفسى.

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016

اليوم السابع -4 -2016
>اليوم السابع -4 -2016


>- بالصور.. أغرب أنواع الفوبيا.. الخوف من البعبع ورقم 4 والجيلى والبليتاشو
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