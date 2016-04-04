النيابة تستدعي نصر محروس بعد بلاغ بهاء سلطان ضده

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الإثنين، باستدعاء صاحب شركة فري ميوزيك نصر محروس، للاستماع إلى أقواله في البلاغ المقدم ضده من المطرب بهاء سلطان.

المطرب حرر المحضر بقسم النزهة في الثامنة من مساء أمس الأحد، ليؤكد أن نصر محروس لم يسدد إليه مستحقاته المالية نظير بعض الأعمال الفنية ونظير اشتراكه ببرنامج “توك استوديو” من إنتاج شركة فري ميوزيك.

وأكد بهاء سلطان في بلاغه أنه التزم بكل اتفاقاته مع محروس الذي تنصل من سداد مستحقاته.

أمرت النيابة باستدعاء المطرب ومدير أعماله الذي استند إليه كشاهد لصالحه بالمحضر، مشيرًا إلى أنه معين للعمل معه بطريق شركة فري ميوزيك، للاستماع إلى شكوى المطرب، واستدعاء “محروس” لمواجهته بالاتهامات الموجهة إليه.