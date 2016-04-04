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رئيس قطاع السجون: لا يوجد أى طلب من النزلاء للنقل من سجن لآخر

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رئيس قطاع السجون: لا يوجد أى طلب من النزلاء للنقل من سجن لآخر رئيس قطاع السجون: لا يوجد أى طلب من النزلاء للنقل من سجن لآخر
شرح اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع السجون، سبب تصريحاته بأن السجناء يلقون معاملة كريمة من إدارة السجون تجعلهم يقررون عدم مغادرتها إلى سجون أخرى قريبة من محل إقامتهم بسبب راحتهم فى السجون الموجودين بها، بعد تلبية كافة مطالبهم بما لا يخالف القانون.

و أوضح السوهاجى لـ"اليوم السابع" أن رضا السجناء عن أوضاعهم فى السجون جاء عقب التزام إدارة السجون بمعاملتهم وفقا للمعاير الدولية، مع الاحترام الكامل لقيم حقوق الإنسان التى طالما شدد عليها وزير الداخلية.


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