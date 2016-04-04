لاعب وسط فولفسبورج: أتذكر مذاق الفوز على ريال مدريد وأسعى لتكراره

(إفي): قال الفرنسي جوشوا جيلافوجي لاعب وسط فولفسبورج الألماني إنه يتذكر جيدا مذاق الفوز على ريال مدريد حينما كان يرتدي قميص أتليتكو مدريد، مؤكدا أن فريقه الحالي قادر على إلحاق الهزيمة بالفريق الملكي.

وأوضح "لعبت في أتليتكو مدريد لذا فإن مواجهة الأربعاء ستكون بمثابة دربي بالنسبة لي. كنت جزءا من الفريق الذي هزم ريال مدريد 1-0 بهدف دييجو كوستا، لم لا نحقق شيئا مماثلا؟"، وذلك خلال تصريحات أوردها موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

إلا أن جيلافوجي عاد وحذر أن فولفسبورج سيكون بحاجة للدفاع "بشكل جيد حقا" نظرا للقوة الكبيرة التي يتمتع بها خط هجوم الفريق الإسباني الذي يضم كلا من جاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو.

وتابع "سيتعين علينا الدفاع بصورة جيدة فعلا وشن الهجمات المرتدة".

يشار إلى أن فولفسبورج سيستضيف ريال مدريد بملعبه فولكس فاجن أرينا يوم الأربعاء في ذهاب دور ربع نهائي دوري الأبطال.