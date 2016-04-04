الوادي الجديد تحتفل بيوم اليتيم بالصالة المغطاة الخميس القادم

تنظم محافظة الوادي الجديد، يوم الخميس القادم، احتفالًا بمناسبة يوم اليتيم بالصالة المغطاة بمركزالخارجة بالتعاون مع جمعيه الأورمان.

وأكد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم خلال الاحتفال منح شيكات لـ 56 عروسة من الايتام بقيمة 3 ألاف جنيه لكل عروس للمساهمة في تجهيز العرائس، وكذلك صرف شيكات لـ 50 أم أرملة بقيمة 500 جنيه لكل منهن، وتكريم 110 طالب من المتفوقين بالتعليم العام والأزهري، حيث سيتم منحهم شيكات بقيمة 200 جنيه لكل طالب.

وأضاف “عشماوي”، أن الحفل سيضم فقرات فنية ورياضية تشارك فيها مديريات الثقافة والشباب والرياضة والتعليم.