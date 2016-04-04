جامعة أسوان تنظم يومًا للثقافة البرتغالية بحضور السفيرة والسفير البرازيلي

نظمت اليوم الإثنين جامعة أسوان احتفالية اليوم الثقافي البرتغالي، بحضور الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان وماريا مادالينا كارفاليو سفيرة البرتغال والسيد هوي باشيكو أمارو سفير البرازيل في مصر.

وحضر الاحتفالية جواو باتيستا استاذ اللغة العربية بجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية، وجوسيه كليسيو أستاذ الأدب البرتغالي بجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية، وأدريانا فرح أستاذة الأدب البرازيلي بجامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية.

وخلال كلمته في افتتاح اليوم أشاد الدكتور منصور كباش بدور جامعة أسوان في دعم أواصر الصداقة بين مصر والبرتغال والبرازيل من خلال فتح قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن بالجامعة، والذي يعتبر القسم الوحيد الذي يدرس اللغة على مستوى العالم العربي لإنماء الثقافة اللغوية البرتغالية لدى طلاب الجامعة عامة وأبناء كلية الألسن على وجه الخصوص.

ومن جانبه، أكد السيد هوي باشيكو أمارو سفير البرازيل، على أهمية تعميق ثقافة الحوار بين الدول الناطقة باللغة البرتغالية وتدعيمها والاهتمام بطلبة قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن بالجامعة، والذين يعتبرو رواد اللغة بالجامعة، كما أن اللغة جسر مهم للتواصل بشكل حيوي وعفوي بين البلدين.

كما أشارت السيدة ماريا مادالينا كارفاليو فيشير سفيرة البرتغال إلى ضرورة توطيد العلاقة بين مصر والبرتغال، كما أنها مبادرة ذكية لموقع أسوان الجغرافي، والتي تتبع النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث أن اللغة البرتغالية تعتبر اللغة الثانية بعد اندونيسيا في الجنوب. كما أكدت على أن الجامعات لها دور مهم في العلاقات الدولية مما سيساعد في تقارب التواصل بين الأساتذة والطلبة المهتمين باللغة.