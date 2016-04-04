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الطائرات البريطانية تدمر أهدافا لتنظيم «داعش» في العراق

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الطائرات البريطانية تدمر أهدافا لتنظيم «داعش» في العراق الطائرات البريطانية تدمر أهدافا لتنظيم «داعش» في العراق

قصف بريف حلب – أرشيفية

واصلت المقاتلات البريطانية شن عمليات تستهدف مواقع لتنظيم ‏”داعش” الارهابي في العراق، مدمرة عددا من أهداف التنظيم الارهابي. ‏

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان لها اليوم الاثنين، أن طائرات “التورنادو” قصفت ‏السبت الماضي مخزنا للأسلحة ومنشأة تصنيع في شمال العراق، بينما دمرت طائرة طراز “ريبر” بدون طيار فريق هاون في نفس المنطقة.

كما قصفت طائرات التايفون البريطانية يوم الجمعة الماضي سيارات لتنظيم “داعش” ومخبأ في غرب العراق، بينما دمرت التورنادو ثلاثة مواقع للارهابيين في شمال البلاد.

وأطلقت إحدى طائرات “التورنادو” صاروخ “بريمستون” عالي الدقة دمرت به موقعا للمراقبة يتبع التنظيم الارهابي في غرب العراق، طبقا لوزارة الدفاع، بينما قصفت الطائرات الحربية البريطانية مبان يسيطر عليها داعش يوم الأربعاء في شمال وغرب العراق.

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