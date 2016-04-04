الداخلية: أمين شرطة يصيب مواطنا بطلق نارى بالخطأ أثناء دفاعه عن نفسه بالوراق

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل واقعة تشاجر المواطن محمد سمير عبد المنعم، سائق بموقف ميكروباص الوراق، مع أمين شرطة محمد صلاح سعيد عبد الغنى، من قوة قسم مرور الوراق، حيث اعتقد الأول بأن أمين الشرطة وراء حبس شقيقه، السابق ضبطه لقيامه بفرض إتاوات على السائقين بالموقف، والمشهور عنه ارتكاب أعمال بلطجة.

وأوضح الداخلية أنه أثناء المشاجرة تجمع عدد من قائدى السيارات لمناصرة الأول، مما دعا أمين الشرطة لإشهار سلاحه لمنعهم من استكمال التعدى عليه وأثناء محاولتهم نزع السلاح من يده، خرجت طلقة أصابت الأول بقدمه وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج حيث توجه أمين الشرطة لقسم شرطة الوراق وقام بتسليم سلاحه.

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