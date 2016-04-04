أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية: أمين شرطة يصيب مواطنا بطلق نارى بالخطأ أثناء دفاعه عن نفسه بالوراق

Google+ Print
الداخلية: أمين شرطة يصيب مواطنا بطلق نارى بالخطأ أثناء دفاعه عن نفسه بالوراق الداخلية: أمين شرطة يصيب مواطنا بطلق نارى بالخطأ أثناء دفاعه عن نفسه بالوراق
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل واقعة تشاجر المواطن محمد سمير عبد المنعم، سائق بموقف ميكروباص الوراق، مع أمين شرطة محمد صلاح سعيد عبد الغنى، من قوة قسم مرور الوراق، حيث اعتقد الأول بأن أمين الشرطة وراء حبس شقيقه، السابق ضبطه لقيامه بفرض إتاوات على السائقين بالموقف، والمشهور عنه ارتكاب أعمال بلطجة.

وأوضح الداخلية أنه أثناء المشاجرة تجمع عدد من قائدى السيارات لمناصرة الأول، مما دعا أمين الشرطة لإشهار سلاحه لمنعهم من استكمال التعدى عليه وأثناء محاولتهم نزع السلاح من يده، خرجت طلقة أصابت الأول بقدمه وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج حيث توجه أمين الشرطة لقسم شرطة الوراق وقام بتسليم سلاحه.


>وزارة الداخلية تنظم حفلات للأطفال الأيتام بجميع مديريات الأمن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365