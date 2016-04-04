تأجيل محاكمة 21 متهما بتكوين خلية "الرصد والردع" لجلسة 17 أبريل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى فى أكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامح زين الدين وعفيفى عبد الله، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وعمرو محمود شحاتة، تأجيل نظر محاكمة 21 متهما بتكوين خلية إرهابية باسم "الرصد والردع"، لجلسة 17 أبريل الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال الـ21 متهمًا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس، بالعمرانية ما تسبب فى مقتل مواطن وتفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجيًا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.

النيابة بـ"الرصد والردع": أحد المتهمين أدمن المخدرات واعتنق فكر "بن لادن"