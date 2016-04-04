تأجيل محاكمة 537 متهما من الإخوان فى أحداث عنف ملوى لـ12 إبريل الجارى

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، محاكمة 537 متهمًا فى أحداث عنف وتفجير محول كهرباء بمركزى ملوى وبنى مزار إلى جلسة 11 إبريل الجارى، لاستكمال مناقشة شهود الإثبات، والاطلاع على تقرير الباحث الاجتماعى لبعض المحبوسين المتهمين فى القضية.

وكانت المحكمة استمعت لأقوال 3 من شهود الإثبات فى خلية التفجيرات بمركز بنى مزار، وتضم 17 متهما بينهم 9 محبوسين على ذمة القضية بينهم بعض المحبوسين، كما استعمت المحكمة إلى أقوال حارس المحول الكهرباء الذى تم إحراقه، حسب ما جاء فى محضر التحريات، واستمعت إلى ضابط الشرطة محرر الواقعة التى تعود إلى شهر مايو من العام الماضى والمعروفة إعلاميا "بخلية التفجيرات".

وأجلت ذات المحكمة النظر فى محاكمة 520 متهمًا آخرين فى قضية اقتحام وحدة المرور والمواقف بمركز ملوى، إلى ذات اليوم لاستكمال مناقشة شهود الإثبات فى القضية التى تعود إلى أحداث الشغب إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء العسكرى، بتهم الانتماء إلى جماعة محظورة على خلاف القانون، والتحريض على تخريب منشآت عامة، والدعوة إلى التظاهر وإثارة الشغب والفوضى، وتكدير السلم والأمن العام، والاشتراك فيما بينهم على التظاهر ضد مؤسسات الدولة، حسب ما ورد فى أمر الإحالة.

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