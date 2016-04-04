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مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق السويس – الإسماعيلية

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مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق السويس – الإسماعيلية مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق السويس – الإسماعيلية
لقى مواطن مصرعه وأصيب أربعة آخرون فى تصادم سيارتين بطريق السويس- الإسماعلية، بالقرب من المدينة الصناعية بالسويس، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكى" بطريق السويس- الإسماعلية بالقرب من المدينة الصناعية بالطريق، مما تسبب فى وفاة شخص وأصيب أربعة آخرون وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام للعلاج.

وأكد مصدر طبى، أنه يتم إجراء جراحة لمصاب فى الحادث، أما الثلاثة الآخرون فقد تم علاجهم بالمستشفى.


>مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادثى تصادم متفرقين بطريق "القاهرة - السويس"
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