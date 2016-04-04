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نظر طعن زكريا عبد العزيز على حكم إحالته للمعاش18 أبريل

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نظر طعن زكريا عبد العزيز على حكم إحالته للمعاش18 أبريل نظر طعن زكريا عبد العزيز على حكم إحالته للمعاش18 أبريل
قرر مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، تحديد جلسة 18 أبريل الجارى، لنظر الطعن المقدم من المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، على حكم إحالته إلى المعاش، لمشاركته فى وقائع اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة (الأمن الوطنى حاليا) بمدينة نصر إبان أحداث ثورة يناير 2011 .

وكان مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) قد سبق وأن أصدر فى 7 مارس الماضى، حكمه بإحالة زكريا عبد العزيز إلى المعاش.

وسبق للمستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، أن أصدر قرارا بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية، فى ضوء التحقيقات التى كانت قد جرت معه بمعرفة المستشار صفاء الدين أباظه قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى فى عدد من الوقائع المنسوبة إليه فى هذا الصدد.

وكانت التحقيقات التى جرت بهذا الشأن قد تناولت ما هو منسوب إلى المستشار زكريا عبد العزيز، من التحريض والمشاركة فى عمليات اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر فى 5 مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.


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