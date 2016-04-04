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توقف حركة المرور بسبب تعطل أتوبيس أعلى محور صلاح سالم

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توقف حركة المرور بسبب تعطل أتوبيس أعلى محور صلاح سالم توقف حركة المرور بسبب تعطل أتوبيس أعلى محور صلاح سالم
توقفت حركة السيارات أعلى محور صلاح سالم، بسبب عطل بأتوبيس نقل عام، الأمر الذى أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من نفق العروبة، وفى طريقه إلى المطار انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة.

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بشارع صلاح سالم، بظهور كثافات مرورية بسبب اتوبيس معطل، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


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