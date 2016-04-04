زحام مرورى بسبب حادثى تصادم أعلى الطريق الدائرى

ظهرت كثافات مرورية أمام العديد من السيارات، بسبب حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائرى أمام المتجه من المنيب، وفى طريقه إلى الأوتوستراد كما ظهر تباطؤ فى حركة السيارات بسبب حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى أعلى الطريق بجوار كافور بمنطقة المعادى وفى طريقه إلى حلوان، انتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة، بحادثى تصادم أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المنيب والمعادى، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

توقف حركة المرور أعلى "دائرى القطامية" بسبب حادث تصادم سيارتين

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