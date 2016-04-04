أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ صدرية: حقن الأدوية بالقسطرة أحدث علاج لارتفاع ضغط الشريان الرئوى

Google+ Print
أستاذ صدرية: حقن الأدوية بالقسطرة أحدث علاج لارتفاع ضغط الشريان الرئوى أستاذ صدرية: حقن الأدوية بالقسطرة أحدث علاج لارتفاع ضغط الشريان الرئوى
أكد الدكتور أيمن فرغلى أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بالأكاديمية الطبية العسكرية أن مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوى يشترك فيه عدة تخصصات أهمها الصدر والقلب.

وقال الدكتور أيمن فرغلى إن هذا المرض يحتاج توعية بين الأطباء لتشخيصه بالسرعة الكافية لأن أعراضه تكون بسيطة جدا فى البداية فى صورة نهجان بسيط، وإغماءات متكررة تشخص على أنها صدمات عصبية، موضحا بأنه يمكن تشخيص المرض بسهولة عن طريق فحص القلب بالموجات فوق الصوتية.

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية إلى أن المريض يخضع لعدد من الفحوصات لتحديد سبب ارتفاع ضغط الشريان الرئوى بدقة، والذى قد يكون وراثى أو مرتبط بالأمراض الروماتيزمية أو والكبد والبلهارسيا والإيدز، أو أمراض القلب بأشكالها والأمراض الصدرية مثل السدة الرئوية والتليفات، والجلطات المتكررة بالرئتين موضحا ظهور علاج حديث للجلطات المتكررة بالرئتين وتليفات الشرايين الداخلية للرئتين.

ولفت الدكتور أيمن إلى أن إجراء قسطرة للشريان الرئوى وحقن الأدوية فيه هو الأحدث لعلاج ارتفاع ضغط الشريان الرئوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365