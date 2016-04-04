أستاذ صدرية: حقن الأدوية بالقسطرة أحدث علاج لارتفاع ضغط الشريان الرئوى

أكد الدكتور أيمن فرغلى أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بالأكاديمية الطبية العسكرية أن مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوى يشترك فيه عدة تخصصات أهمها الصدر والقلب.

وقال الدكتور أيمن فرغلى إن هذا المرض يحتاج توعية بين الأطباء لتشخيصه بالسرعة الكافية لأن أعراضه تكون بسيطة جدا فى البداية فى صورة نهجان بسيط، وإغماءات متكررة تشخص على أنها صدمات عصبية، موضحا بأنه يمكن تشخيص المرض بسهولة عن طريق فحص القلب بالموجات فوق الصوتية.

وأشار أستاذ الأمراض الصدرية إلى أن المريض يخضع لعدد من الفحوصات لتحديد سبب ارتفاع ضغط الشريان الرئوى بدقة، والذى قد يكون وراثى أو مرتبط بالأمراض الروماتيزمية أو والكبد والبلهارسيا والإيدز، أو أمراض القلب بأشكالها والأمراض الصدرية مثل السدة الرئوية والتليفات، والجلطات المتكررة بالرئتين موضحا ظهور علاج حديث للجلطات المتكررة بالرئتين وتليفات الشرايين الداخلية للرئتين.

ولفت الدكتور أيمن إلى أن إجراء قسطرة للشريان الرئوى وحقن الأدوية فيه هو الأحدث لعلاج ارتفاع ضغط الشريان الرئوى.