تأجيل محاكمة متهمي «أحداث السفارة الأمريكية» لـ 8 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، محاكمة 23 متهمًا بقضية “أحداث السفارة الأمريكية الثانية”، لجلسة 8 مايو المقبل.

وجاء التأجيل، لسماع شهود النفي، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين، والبالغ عددهم 23 متهمًا، منها ” التجمهر، تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، فضلًا عن إصابة الكثيرين”.

كما تضمنت قائمة الاتهامات ” الإتلاف العمدي، تخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، بالإضافة إلى حيازتهم الأسلحة، واستعراض القوة، وإرهاب المواطنين”.