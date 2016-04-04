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أنا شريف إكرامي - (1) ضحيت بحلم رونالدو.. وفهمت سر نجاح الأهلي ضد شيكا وميدو

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أنا شريف إكرامي - (1) ضحيت بحلم رونالدو.. وفهمت سر نجاح الأهلي ضد شيكا وميدو أنا شريف إكرامي - (1) ضحيت بحلم رونالدو.. وفهمت سر نجاح الأهلي ضد شيكا وميدو

استقر الإسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم الاثنين ضد الإسماعيلي في الجولة الـ23 من الدوري.

وظهرت ملامح التشكيل الأساسي للزمالك في المران الأخير للفريق الأبيض.

حيث ظهر أن ماكليش يميل للبدء بمحمد إبراهيم من أجل تعويض غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - أحمد دويدار - علي جبر - حمادة طلبة

خط الوسط: طارق حامد - معروف يوسف - محمد إبراهيم - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: إيمانويل مايوكا

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