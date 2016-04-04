إصابة 17 معتمرًا مصريًا في حادث مروري على طريق «ينبع – مكة»

أُصيب 17 معتمرًا مصريًا جراء حادث مروري تعرضت له الحافلة التي تقلهم على الطريق من ميناء ينبع الى مكة .

وقال القنصل العام المصري بجدة السفير عادل الألفى – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن” الحادث وقع صباح اليوم الإثنين أثناء توجه الحافلة، وهي تقل 21 معتمرًا من ميناء ينبع إلى مكة المكرمة لأداء العمرة”.

وأضاف أن وقع الحادث في الطريق بجانب منطقة رابغ / الميقات المكاني / إثر حادث مروري بين الحافلة التي تقل المعتمرين، وشاحنتين، ما أسفر عن 17 حالة إصابة، وسلامة أربعة أشخاص.

كما أضاف أنه تم تحويل عشرة من المصابين إلى مستشفى خليص، وأربعة إلى مدينة الملك عبدالله الطبية في جدة، فضلًا عن اثنين في مستشفى الزاهر في مكة، وحالة في رابغ.

وأشار إلى أن اسم الوكيل السعودي هى شركة “الزوار” حيث جرى الاتصال بالشركة، ومندوبهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد السفير الألفي، أنه تم – على الفور – تشكيل فريق من القنصلية للمتابعة مع المستشفيات، مضيفًا أنه تواصل مع أكبر عدد من المصابين هاتفيًا، واطمئن عليهم.

وأشار إلى أن الإصابات ترواحت ما بين إصابات طفيفة إلى متوسطة ماعدا حالتين تم نقلهما إلى مستشفى الزاهر في مكة .