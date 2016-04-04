سعيد حساسين: انتخابات"كرداسة" نزيهة وشفافة.. وأثق فى حكم القضاء المصرى

قال سعيد حساسين عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إن الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى دائرته تمت فى جو عال من النزاهة والشفافية، مشددا أنه لا صحة على الإطلاق لما تقدم به عمرو طايع المرشح السابق على نفس الدائرة فى أسباب طعنه على نتيجة الانتخابات، مشيرا إلى أنه لم يحدث على الإطلاق أى خرق للصمت الانتخابى أو التلاعب بصناديق الانتخابات.

وأضاف سعيد حساسين فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن المحكمة أجلت جلسة الحكم فى هذا الطعن إلى يوم 14 أبريل، مشيرا إلى أنه يثق فى القضاء المصرى العادل، مؤكدا أن الفرق بينه وبين مقدم الطعن فى عدد الأصوات وصل إلى 1000 صوت، ومن الصعب أن يتم تزوير كل هذا العدد فى الأصوات.

- محكمة النقض تخاطب "العليا للانتخابات" لإعادة فرز أصوات دائرة سعيد حساسين