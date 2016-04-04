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سلوى خطاب في«المتاهة» مع وفاء الكيلاني على MBC مصر

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سلوى خطاب في«المتاهة» مع وفاء الكيلاني على MBC مصر سلوى خطاب في«المتاهة» مع وفاء الكيلاني على MBC مصر

 

الممثلة سلوى خطاب

تطلّ الممثلة سلوى خطاب، في برنامج “المتاهة” على MBC ، وتجول معها وفاء الكيلاني على نقاط متعددة من حياتها تبدأها من مرحلة الطفولة وفقدانها لوالدها وحرمانها من العطف الأبوي، وعيشها في كنف جديها، وخضوعها لسلطة أقاربها، متوقفة عند موقف عمها من قرارها ترك كلية التجارة والالتحاق بمعهد الفنون المسرحية من دون علم الأهل.

كما تتذكر قرار جدها بأن يزوجها من أستاذ اللغة العربية في مدرسة القرية، وكلام هذا الرجل كان بمثابة الأوامر التي لا ترد من كل أفراد العائلة، فهل تزوجت أم نجحت بالفرار؟ تتحدث عن الأدوار المركبة في مسيرتها، وتصف رحلتها الفنية بالمشوار الصعب.

وتوضح الممثلة المصرية أسباب تأخرها بإعلان حبها لشريك حياتها الذي تزوجت منه لمدة ثلاث سنوات.

وتقول بأنها لا تملك دهاء النساء، وتعتبره أكبر عيوبها. ولماذا تتهم الرجال بالأنانية؟ وهل تعتبرها صفة مشتركة في جميع الرجال، أم تقتصر فقط على الرجال في حياتها من زوج وأب وجد وعم؟ وهل هي نادمة فعلاً على اختيارها المجال الفني؟ وما هو الأمر الذي لا تغفره في حياتها؟ ولماذا رفضت تسلم جائزة تقديرية عن أكثر من فيلم؟.

ومن ناحية أخرى، تثير خطّاب الجدل في موقف تتخذه، وترد على أحد الإعلاميين بسبب انتقاده لها، حول ما تراه هي من سيئات السينما النظيفة.

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