البيان تنشر أسماء خريجي جامعة الإمارات الدفعة 35

تحتفي جامعة الإمارات العربية المتحدة يوم 18 أبريل الجاري بتخريج الدفعة 35 والتي تضم 466 طالباً من كافة التخصصات منهم 92 طالباً حصلوا على تقدير امتياز، وتصدرت كلية الإدارة والاقتصاد قائمة الخريجين بـ 103 خريجين تليها كلية الهندسة 101 خريج ويبلغ عدد طلاب الدراسات العليا 100 خريج، وكلية الطب 17 خريحاً، ودكتوراه الفلسفة 5 خريجين، ودكتوراه صيدلة 4 خريجين.

كلية العلـــــوم الانسانية والاجتماعيــــــة

> الحاصلون على تقدير ممتــــــاز

>تخصص : الجغرافيا مسار نظم المعلومات الجغرافية

> عبدالله مصبح هلال الدرمكي ممتاز

تخصص : الجغرافيا مسار نظم المعلومات الجغرافية

> ناصر الحسن عدنان ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص الاتصال الجماهيري مسار العلاقات العامة والإعلان

> احمد سالم عبدالله الكندي

> احمد مطر حسن عبدالله

> حميد عبدالعزيز حمد النعيمي

> على عبدالواحد الكندى

> علي حامد عبدالله النيادي

> علي سعيد علي المزروعي

> عمر حسن عمر باحسين

> عمر على سالم البادى

> وليد منصور عبدالله الحاج

تخصص : الاتصال الجماهيري مسار التلفزيون

> أحمد حسن مصطفى الخطيب

> زياد عامر الايوبي

> عبدالعزيز محمد الطويل

> منذر الاسلام علي المقادمه

> منصور اسماعيل علي البلوشي

تخصص : الجغرافيا مسار نظم المعلومات الجغرافية

> ايمن بابكر الزاكي محمد

> أحمد محمد جليل قشمي

> جابر محمد عوض الكتبي

> حسن بن عبدالرحيم بن حسن البلوشي

> خالد جمعه علي البلوشي

> خالد عبدالباسط عبدالله الأمين

> سلطان بن سعيد بن صالح الساعدي

> سيف محمد سيف الشامسي

> عبدالله سالمين ابوبكر العكبري

> علي حسين عزان دويس

> فهد ابراهيم عيسى الحوسني

> محمد حسن محمد الحمودي

> محمود سالم محمود عبيد الله

> منصور خليل عبدالله الحوسني

> مهند الحاج محمد الكريم

> يوسف محمد حمد الجنيبي

> تخصص : العلوم السياسية

> خالد حمدان سرحان النيادي

> خالد محمد فارس الشمري

> خليفه علي محمد اليماحي

> غدير سعيد مبارك المنصوري

> فهد سالم حمدان العبدولي

> منصور محمد خميس النعيمى

كلية العلـــــوم

> الحاصلون على تقدير ممتــــــاز

> تخصص : العلوم في البيولوجيا مسار البيولوجيا البيئية

> احمد عدنان محمد مشلي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص الفيزياء

> أحمد محمد أحمد جعفر

> داوود حسين محمد

> هشام محمد احمد حسن

تخصص : الكيمياء

> انس احمد عثمان العيدروس

> بشار يوسف سلمان ابو حطب

> عبدالرحمن محمد عبدالله باسويد

> عبدالله مأمون امين الحميري

> قتيبه امين فلاح العمري

> محمد سعدالدين يماني صادق

> ناجي صالح احمد الدبيلي

تخصص : البيولوجيا مسار البيولوجيا البيئية

> محمد احمد محمد الظهوري

> تخصص : العلوم في الجيولوجيا

> طارق عبد الدين عبدالله ابراهيم

> تخصص : الجيولوجيا مسار جيولوجيا تطبيقية

> ابراهيم محمد ابراهيم الحمادي

> توفيق اسامه العلاف

> حامد شهداد وايد البلوشي

> حامد صالح احمد جناحي

> سلمان محمد عبدالسلام العوضي

> محمود سالم عمر الكربي

> مذكر فهد علي الحارثي

> مؤمن اكرم عطا الله ابو طه

تخصص :الجيولوجيا مسار جيولوجيا البترول

> فهد نصير أحمد

> محمد بن عبدالله بن أحمد الظاهري

> محمد عبدالله علي عبدالله

> محمود ابراهيم مختار مليحه

> نصر رائد طلال مشعطي

> وليد خالد سميح عطا

كلية الادارة والاقتصاد

> الحاصلون على تقدير ممتــــــاز

> تخصص : المحاسبة

> أحمد علي أحمد أبوجياب ممتاز

> الخضر علي الخضر علي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> خالد خليفه الرضه الظاهري ممتاز

> شريف ياسر محمود أحمد ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> عادل بن خميس بن جمعه الغماري ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> هلال علي محمد الكعبي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص : الاقتصاد

> عبدالعزيز عثمان أبا هندي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص : التمويل والمصارف

> امجد محمد الكبرا ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص : نظم المعلومات الإدارية

> ناصر الحسين عدنان احمد ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص : إدارة الأعمال مسار إدارة وتطوير الموارد البشرية

> فازازي صالح تيتيلوبي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص : المحاسبة

> ابراهيم علي خليفة ابراهيم

> ابراهيم ناصر عبدالله الهاشمي

> ابو بكر سنوسي توفيق

> احمد طلال عبود بن حريز

> أحمد سمير عبداللطيف علوان

> سالم احمد عمر الحميري

> صلاح الدين سعيد جويد

> عبدالله سعيد محمد النقبي

> عصام علي خليل حموده

> علاءالدين سعدالدين الصالحي

> مجدي رفعت رضا حمامره

> محمد راشد سلطان الحميري

> محمد راشد سهيل النعيمى

> محمد هشام الامين علي

> وليد محمد اديب شيخه

تخصص : الاقتصاد

> أنس عدناني

> خليفة عبدالرحمن عبدالله احمد

> محمود صالح حسين الدراويش

> تخصص : التمويل والمصارف

> احمد عباس هاشم محمد

> زايد صالح محمد أحمد

> سعيد مطر سالم الظاهري

> صالح محمد احمد السعدي

> عبدالله حسن محمد المرزوقي

> عبدالله حمد محمد الدرعى

> محمد أحمد سالم العامري

> محمد سلطان سالم الدرعي

> مسلم سالم سهيل العامري

> هلال حمد هلال الكويتي

تخصص : الإحصاء

> احمد عبدالله شقفه

> خالد عبدالله احمد الهرمودي

> سلطان محمد سلطان النعيمي

> عبدالرحمن بن حمدان بن خلفان الشامسي

> عبدالعزيز عمر حسيني

> عبدالله بن سيف بن علي الصبحي

> عبدالله سعيد عبيد الغافري

> علي ظافر هادي الاحبابي

> محمد سعد احمد المهري

> محمد غانم سالم الكثيري

تخصص : نظم المعلومات الإدارية

> أحمد مصطفى درويش

> حسام ابراهيم لطفي ابو طاقيه

> كرم صالح محمد ابو شماله

> محمد حسين نبهاني

> محمد سعيد خليفة الخييلي

> محمد عثمان حسن فضل الله

> محمد مازن محمد ابو عيدة

> مسلم محمد مسلم الخييلي

> تخصص : إدارة الأعمال مسار تسويق

> ايمن محمد جميل البظ

> عقيل هشام عقيل كريزم

> ناجي معن التركاوي

تخصص إدارة الأعمال مسار إدارة وتطوير الموارد البشرية

> احمد محمود محمد اسماعيل

> جاسم سليمان محمدالشميلي

> خالد فضل جعفر الجابري

> خلفان خميس سالم اليليلي

> سعيد محمد راشد الشحي

> عبدالرحمن ابوبكر العدني الجنيد

> عبدالرحمن بن سيف بن علي الصبحي

> عبدالرحمن خلف عبدالرحمن الرميثي

> عبدالله محمد ابراهيم آل علي

> عبدالله محمد مبارك المنصوري

> عيسى سعيد سالم النعيمي

> فيصل علي خميس الشامسي

> محمد احمد سالم الشحي

> محمد احمد محمد السعدي

> محمد بن أحمد بن سعيد البادي

> محمد حسن محمد الحمادي

> هاشم محمد هاشم الشريف

تخصص إدارة الأعمال مسار إدارة العمليات اللوجستية والإمداد

> احمد عبدالناصر البلوشي

> انس جمال محمد آدم

> إبراهيم بلقلعي

> راشد علي حميد الشامسي

> سرالختم عبدالرحمن سليمان محمد

> عبدالحليم محمد حامد عبدالرحمن

> عبدالرشيد أحمد ضياء

> عبدالعزيز بن صديق بن عبدالعزيز الحسن

> عبدالله ابراهيم محمد الحمادي

> عزان بن محمد بن حمد العزاني

> علاء حسن ابراهيم الحيلة

> علي بن سعيد بن علي العزيزي

> مجد خالد مفرج

> محمد احمد عثمان

> محمد احمد عرفات احمد

> محمد تيسير جمعه المصري

> محمد سالم محمد العلوي

> محمد عبدالله صالح المنصوري

> محمد علي حسن عياد

تخصص إدارة الأعمال مسار ريادة الأعمال

> احمد بن صلاح بن احمد العميشي

> سلطان علي حميد الطنيجي

> علي عبدالله محمد الشمسي

> ماجد غانم مصطفى البلوشى

> مبارك سعد سعيد العامري

> محسن حمد محسن الفلاحي

> محمد حسن محمد النابوده

> هلال عبدالله هلال الكعبي

كلية القانون

> الحاصلون على تقدير ممتــــــاز

> حماد محمد احمد الغافري ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> خليفة جمعة علي البلوشي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> سعيد عبدالرحمن احمد ال علي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> محمد راشد محمد الشامسي ممتاز

تخصص القانون

> ابراهيم سالم سليم الكلباني

> احمد سيف علي المزروعي

> احمد صالح محمد الحمادي

> احمد عبدالصمد جمعه المازمي

> احمد يوسف جميل برزق

> بدر احمد مراد البلوشي

> جاسم محمد سعيد الشرياني

> حمد جابر مبارك الاحبابي

> حمد عارف فرج الصيعري

> حمد محمد زايد العيسائي

> حميد سالم حميد الشامسي

تابع تخصص القانون

> خالد بن سعيد بن خميس الكعبي

> خالد قاسم صالح عبدالله

> خالد محمد ماجد العلي

> راشد سالم ابراهيم الزعابي

> راشد سعيد خميس الظاهري

> راشد عبدالله علي حيايي

> سعود سليمان عبدالله

> سلطان حمدان سعيد الغيثي

> سلطان عبدالله محمد الحمادي

> سلطان علي ناصر المقبالي

> سيف حمد نصيب المنصوري

> عبدالحميد عبدالله محمد العبري

> عبدالعزيز فاضل نوري جابر

تابع تخصص القانون

> عبدالله بن مبارك بن مناحى القحطاني

> عبدالله سالم سعيد الكعبي

> عبدالله علي سعيد الصيعري

> عبدالمحسن صالح ناصر الحارثي

> عدي محمد هلال القوابعه

> علي جرمان بطي الاحبابي

> عيسى نادر راشد البلوشي

> ماجد عبدالله موسى الرئيسي

> مازن عبدالله عبدالرزاق الغيلاني

> محمد راشد سالم الغفلى

> محمد سالم حسين الاحبابي

> محمد سهيل نخيرات العامري

> محمد علي محمد الظنحاني

> محمد مبخوت خميس المنصوري

> مشرف عبدالله محمد الكثيري

> منصور احمد علي الحارثي

كلية الأغذية والزراعة

> الحاصلون على تقدير ممتــــــاز

> تخصص : المصائد البحرية والإنتاج الحيواني

ناصر محمد نخيره العزيزي ممتاز

تخصص : العلوم في البساتين

> احمد محمد سيف الحفيتي

> سعيد علي سعيدالمسماري

> عبدالله صالح العبد العامري

> عبدالوهاب علي صالح اكعبي

> عمر بن محمد بن سعيد الشحي

> فراس بن عبدالوهاب عميرة

> محسن صالح حسين المصعبي

> محمد ناصر صالح الخليفي

تخصص : المصائد البحرية والإنتاج الحيواني

> حمدان محمد حمود الدرعي

> سالم عبدالله سالم الشامسي

> عبدالله عامر علي عامر الاحبابي

> عبدالله عبدالمجيد عبدالله التميمي

> محمد عبيد ضاحي الكعبي

> مدثر عوض السيد عطاالله

تخصص : إدارة الأعمال الزراعية

>

> سلطان محمد مراد البلوشي

> عبدالله مصبح سالم الكعبي

> فهد عبدالرحمن علي النعيمي

> معيض عايض حسن الاحبابي

كلية الهندســــــــــة

> الحاصلين على تقدير ممتــــــاز

> تخصص الهندسة المدنية

> احمد السيد سالم جابر ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى

> مجدي ابراهيم عبد الخنافسه ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> مصطفى خالد محمود الصاوي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص الهندسة الكيميائية

> احمد علي احمد الشحي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> عبدالباسط عبدالصمد احمد النوعه ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> عبدالله خميس مال الله الحمادي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> محمد جامع علي محمد ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> محمد زويد سالم الشامسي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> يوسف صالح الجاسم ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص هندسة البترول

> فارح احمد برخت ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص الهندسة الميكانيكية

> احمد بن خلفان بن حمد الرواحي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> أحمد نجيب أبوبكر ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> سعيد عثمان فتحي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> على محمد خلفان النيادى ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> علي عباس يوسف ساني ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> مرتضى فرهاد خورسندي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> وسيم يوسف حطيني ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص الهندسة المدنية

> ابراهيم سعيد علي المعمري

> ابراهيم عبدالله سليمان السلامي

> احمد عبدالله احمد الحمادي

> احمد محمد علي الحربي

> أحمد مصطفى محمد الكيلاني

> ذي يزن عبده نعمان

> سالم مبارك عبدالله الشيبه

> سعيد ناصر سعيد الشامسى

> سلطان سعود راشد الشامسى

> سيف سالم عبدالرحمن المنصوري

> سيف سعيد محمد الكندي

> عاصم عماد فوزي القدومي

> عبيد مبارك محمد المهيري

> عتيق علي عبدالله مبارك

> عمر عراجي

> عمر علي خلفان النقبي

> عمر يوسف حسن ال علي

> محمد راشد عبدالله الكعبي

> محمد سالم محمد العامري

> محمد سعيد محمد الحميري

> محمد علي حميد العامري

> محمد مفرح علي الاحبابي

> تخصص الهندسة الكيميائية

> ابراهيم خميس مال الله الحمادي

> راشد ابراهيم عبدالله الحوسني

> سيف سعيد سيف الكعبي

> فراس محمد سعيد الشحي

> مانع ابراهيم جاسم الحمادي

> محمد حسن محمد الزحمي

> محمد حمدوبه الشيخ سرور

> محمد سعيد برخت

> مكتوم محمد سيف الكعبى



> تخصص هندسة البترول

> احمد حازم احمد سلطان

> محمد عبدالرحمن حسن بدران

> تخصص الهندسة المعمارية

> حميد عبدالله كمال الحمادي

> ماجد مصبح عبدالله المعمري

> تخصص الهندسة الكهربائية

> احمد عبدالله مفتاح الكعبي

> أواب أحمد اباذر أحمد

> بشير محمد سعد الشقفه

> حامد ابراهيم حامد الأحبابي

> حربي مبارك سهيل العامري

> سعيد محمد محمود الكمالي

> شهاب احمد سالم الشامسي

> عبدالرحمن محمود عبدالقادر راضي

> عبدالله زيد محمد الشحي

> عبدالله عدنان السيد الشيبه

> عبدالله محمد راشد البدواوي

> على راشد على الغفلي

> علي سعيد علي الفزاري

> محمد الياس شاكر

> مصعب موسى الامام عبدالله

> ناصر ابراهيم ناصر

تخصص الهندسة الميكانيكية

> احمد خليفه محمد الكلباني

> احمد علي احمد حيايي

> أحمد يوسف الحايك

> بدر عبدالله محمد ال عوين

> حسين عابدين طاهر ابراهيم

> حمد صالح علي الصيعري

> حمدان احمد قاسم الجحوشي

> حمدان هلال عبدالرحيم الجنيبي

> حميد احمد قاسم الجحوشي

> خالد تركي محمد المنصوري

> سالم عبدالله سالم المهري

> سهيل محمد سالم العامري

> عامر عبدالله اسماعيل الرئيسي

> عبادة عبدالرحمن رباطه

> عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن الشحي

> عبدالرحمن خيرالله شمال الفارس

> عبدالله درويش سعيد الحساني

> عبدالله طه محمد المرزوقي

> عبدالله مبخوت حمد الصيعري

> عدنان مراد ابراهيم عبدالرحمن

> علي بدر عامر الصيعري

> علي حمدان راشد الزيودي

> علي محمد علي العولقي

> عمر جمال عياد السيد

> عمر درويش علي الحمادي

> عمر سالم محمد الاغبري

> عمر سعيد محمد الظهوري

> فهد جمعه علي البلوشي

> فهد محمد علي المري

> محسن علي محسن بن عوض

> محمد ابراهيم حاجي البحراني

> مهد عبدالغفار أمجد براشا

> ياسر صالح سالم الجابري

> كلية الطب والعلوم الصحية

> تخصص الطب والجراحة

> احمد عبدالرحمن عبدالعزيز الجزيري

> احمد عبدالرحمن محمد ال على

> احمد عبدالكريم محمد الدشتي

> خالد حسين علي محمود

> سعيد عبدالله راشد الحمودي

> سلطان عبدالله بخيت النعيمي

> سلطان محمد مطر الكعبي

> عبدالله عبدالحكيم عبدالله الزبيدي

> علي احمد عبدالله المرزوقي

> عمار جابر حمدان الدهماني

> عمر عبدالله محمد شهاب

> محمد احمد اسماعيل الخالدي

> تخصص العلوم الطبية

> احمد ابراهيم عبيد الغافري

> احمد مختار حسين الحارثي

> راشد احمد علي الظهوري

> سالم ناصر محمد يوسف

> منصور سعيد عبدالله الشامسي

كلية تقنية المعلومات

> الحاصلون على تقدير ممتــــــاز

> تخصص : تقنية المعلومات مسار أمن المعلومات

> حمد سعيد حمد الحساني ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

> محمد عبدالله احمد النعيمي ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية

تخصص تقنية المعلومات مسار أمن المعلومات

> احمد سعيد سليمان المخزومي

> خالد علي محمد الشحي

> علي عامر محمد الحجري

> مانع سالم خلف الحنطوبي

> محمد حامد عبدالله النيادي

تخصص تقنية المعلومات مسار الشبكات

> حميد محمد سرحان المقبالي

كلية الدراسات العليا (برامج الماجستير )

> ماجستير في الخدمة الاجتماعية

> احمد حارب محمد العلوى

> على عبدالله سالم الجابري

> هلال بدر عمر الكثيري

الماجستير العلوم في الرياضيات

> نبيل كمال رزق الفرا

الماجستير التربية مسار القيادة التربوية

> سامر حسني عبدالخالق الصالح

الماجستير ماجستير في إدارة الأعمال

> ابراهيم حسن سالم الزعابي

> احمد صالح عبدالله العوذلي

> اشرف سعيد مصطفى قزمار

> أشرف أبايزيد مساعد محمد

> بدر حمد عبدالله الحجرى

> جهاد عمر الكيلاني

> حميد عبدالقادر اسماعيل الزرعوني

> خليفه عبدالله مبارك المهيري

> زاهر نمر عطيه ابو عيده

> سعيد حمد سالم الراشدي

> سلطان فاضل علي الكثيري

> عبدالله راشد عبيد الزيودي

> عبدالله موسى علي المصري

> ماريوس بيري نيل

> موسى ابراهيم عبدالله الهاجري

> الماجستير ماجستير القانون العام

> خالد ملابخش غلام محمد

الماجستير العلوم في علوم وهندسة المواد

> نزار يوسف زعروره

الماجستير الهندسة المدنية

> السيد عبدالنبي عبدالعزيز ابوخليفه

> انس سالم (محمد غالب)

> جوان احمد الخليل

> عبدالرحمن عبدالعزيز عشري حسن

> محمد عطا الله شريتح

الماجستير الهندسة الميكانيكية

> حازم وليد الشوربجي

> علي صلاح عمر عويمر

> الماجستير الهندسة الكهربائية

> نادر حسين سليمان ادم

الماجستير جيولوجيا البترول

> اسامه سعيد عبدالكريم الزيناتي

الماجستير الإدارة الهندسية

> اسلام سعيد السيد سويلم

> انس حسني عبدالقادر السلول

> أحمد بن سالم بن خميس النعيمي

> عمر سالم بخيت العامري

> محمد فرحان يوسف

> مهدي بن هشام عبدالخالق

> الماجستير الصحة العامة

> محمد محمود محمد صالح

الماجستير العلوم في إدارة تقنية المعلومات

> فرحان محمد محمد قويدر

الماجستير هندسة البرمجيات

> زياد احمد فؤاد صالح

>

> الاستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية

أحمد سيف مصبح المسافري

> جاسم عبدالله سالم المزروعي

> ربيع راشد ربيع الحمودي

علوم البيئة

> فهد بن خليفه بن راشد الشيدي

> العلوم في الرياضيات

> الحبيب بن احمادي

> موفق حسين نهار شرادقه

العلوم في البيولوجيا الجزئية والتقنيات الحيوية

> احمد داود على العزاوي

> التربية مسار القيادة التربوية

> احمد مصبح خليفه النعيمي

> سيف سعيد سالم المانعى

> التربية مسار إدارة الأعمال

> ابراهيم ثني ثالث الشكيلي

> احمد جمعه سالم بوخدوى

> احمد يعقوب موسى الكندي

> جاسم محمد راشد السويدي

> سيف علي ابراهيم المرزوقي

> طارق عبدالكريم محمد العوضي

> عبدالعزيز فيصل احمد الكثيري

> عبدالعزيز يوسف حسن البلوشي

> عبدالله علي المر النيادي

> عبدالله نخيره عبيد الظاهري

> عمر عبدالسلام محمد المرزوقي

> محمد خليل ابراهيم الحمادي

> محمد سالم علي الغفلي

> محمد علي محمد البلوشي

> مكتوم سعيد سالم السويدي

المحاسبة المهنية

> احمد صلاح الدين سليمان المكي

> احمد علي محمد الحمادي

> حسن ابراهيم حسن الحاج

> فهد جمعة سيف الكعبي

> محمد شهاب محمد الرماحي

> نديم خميس سعدالله الكثيري

> العلوم في البساتين

> محمد عبدالله خلفان المهيري

> العلوم الهندسة المدنية

> اسماعيل مجدي اسماعيل صميده

> جعفر حسني عبدالرؤوف الشوا

> حامد محمد امان الله الزرعوني

> علي حسني علي حجازي

> محمد اشفاق راجبوت عبدالحميد

العلوم الهندسة الميكانيكية

> محمد حسين فارس علي

> العلوم الهندسة الكهربائية

> جمال صالح قاسم الصوفي

الهندسة المعمارية

> محمد خميس مصطفى الحنجورى

> موسى احمد يوسف الدغيمات

الهندسة الكيميائية

> مزمل عبدالله محمد حسن

جيولوجيا البترول

> احمد اسماعيل ابراهيم الأمين

الإدارة الهندسية

> ابراهيم محمد ابراهيم الحداد

> احمد حسن البرك العامري

> احمد محسن محمد صادق

> بكر فوزي صغير عيساوي

> حسن علي حسن الدرمكي

> سالم محمد سعيد العامري

> عامر علي عون الكثيري

> عبدالقادر محمد الفتوحي الجندي

> علي احمد عبدالله بن بريك

> غانم سالم محمد الشبلي

> فارس وجيه فارس كتانه

> محمد حاتم محمد فرج الله

الصحة العامة

> عبدالا له بن حواف بن عويش الرشيدي

> عبدالله بن علي بن مرشد الطويهر

> عبدالله محمد خميس الجنيبي

العلوم الطبية مسار علم الأدوية والسموم

> رامز على منصور على

العلوم الطبية مسار علم الأحياء الدقيقة والمناعة

> محمد اشرف احمد لسبيعي

> العلوم في إدارة تقنية المعلومات

> احمد يوسف محمد ادريس

برنامج دكتور صيدلة

> احمد وفيق انور

شبكةعيونالإخبارية

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