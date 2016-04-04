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إصابة 5 سيدات و3 أطفال في سقوط مصعد بناية برأس الخيمة

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إصابة 5 سيدات و3 أطفال في سقوط مصعد بناية برأس الخيمة إصابة 5 سيدات و3 أطفال في سقوط مصعد بناية برأس الخيمة

أصيبت 5 سيدة و 3 أطفال من الجنسية العربية بإصابات بسيطة وكدمات، بعد أن سقط بهم مصعد أحد البنايات المكونة من 22 طابقاً، في منطقة النخيل برأس الخيمة من الطابق الثالث، وسارعت سيارات الإسعاف بنقل 5 سيدات للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم الاسعافات الأولية للمصابات الباقيات في موقع الحادث.

وأوضح أحد سكان البناية أن الحادث وقع مساء أمس نتيجة لدخول 8 سيدات و 3 أطفال للمصعد دفعة واحدة، في زيارة لأقاربهم، وبعد تخطي المصعد للدور الثاني انقطع الحبل ما أدى لسقوط المصعد حيث تعرضت 5 سيدات لرضوض وكدمات في أماكن متفرقة من الجسم، وعليه قام الأهالي بالتواصل مع الطوارئ والتي حضرت للموقع بصورة سريعة بعد اخراج جميع الفتيات من المصعد ونقلهن للمستشفى.

وأوضح مصدر مختص في إدارة الدفاع المدني أن غرفة العمليات تلقت مساء أمس بلاغاً يفيد بسقوط المصعد وداخله الفتيات، مشيراً إلى أن العناية الإلهية أنقذت السيدات من الموت بعد انقطاع حبل السحب، لتقوم وسائل الحماية على جانبي المصعد بالعمل بالإبطاء من سرعة سقوط المصعد الذي استقر على ممتص الصدمات الأرضي.

وأضاف انه تم تسليم ملف الحادث للجهات المختصة لمعاينة الموقع والوقوف على الأسباب التي أدت لسقوط المصعد وقطع الحبال الحديدية ومدى التزام القائمين على البناية بعمل الصيانة الدورية اللازمة.

من جانبها أكدت إدارة مستشفى صقر في رأس الخيمة أن قسم الطوارئ استقبل 5 اصابات، وعلى الفور تم اجراء العديد من الأشعة والفحوصات السريرية التي بينت تعرض الفتيات لرضوض وكدمات بسيطة بمناطق الجسم، وتم تقديم العلاج اللازم لهن وصرفهن إلى منازلهن.
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