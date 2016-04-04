بالصور.. وصول بعثة منتخب المصارعة بعد التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو

وصلت مطار القاهرة الدولي بعثة منتخب المصارعة من الجزائر بعد نجاح 11 لاعبًا ولاعبة على مستوى الرومانية والحرة والنسائية فى التأهل إلى أولمبياد البرازيل ريو دي جانيرو.

صرحت مصادر أمنية بالمطار وصلت البعثة على الطائرة الجزائرية القادمة من الجزائر.

وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولها بمبنى الركاب رقم “1″، ونجح في التأهل إلى الأولمبياد كل من هيثم فهمي، أدهم صالح، محمود فوزي، عبداللطيف منيع، حمدي السعيد، أحمد عثمان، على مستوى الرومانية، كما تأهل الثنائي إيناس خورشيد وسمر عامر، في النسائية، وفيما يخص الحرة تأهل كل من ضياء كمال، محمد زغلول، علي حمدي، وعدم نجاح الثلاثي إياد إبراهيم، محمد مغاوري، إبراهيم فرج.

ووجه أفراد البعثة الشكر لوزارة الرياضة والقوات المسلحة على الدعم الكامل لهم خلال البطولة وخلال التدريبات.

وقالوا إن المنتخب المصري للمصارعة من أفضل فرق العالم، والدليل على ذلك الميداليات التي حققوها خلال البطولات.