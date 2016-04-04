فى إعادة محاكمة متهم بأحداث مدينة الإنتاج.. الجنايات تعتبر حكم سجنه قائما

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الاثنين فى إعادة إجراءات محاكمة سالم محمود، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى"، باعتبار الحكم الغيابى بالسجن المشدد عشر سنوات قائم لحين حضور المتهم من محبسه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

>كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة، فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة، واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.

براءة متهم فى إعادة محاكمته بـ"أحداث مدينة الإنتاج"