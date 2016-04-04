تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية لـ8 مايو

قررت الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، تأجيل محاكمة 23 متهما بقضية "أحداث السفارة الأمريكية" إلى جلسة 8 مايو لسماع شهود النفى.

وطلبت المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين، وأسندت النيابة إلى المتهمين وعددهم 23 متهماً عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجنى عليه عمرو عيد عبد النبى وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

- اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين فى أحداث السفارة الأمريكية