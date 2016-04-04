جنح العجوزة تحيل قضية عزمى مجاهد لسبه ممدوح حمزة لدائرة أخرى بجلسة21 أبريل

قررت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار سمير سكر، وسكرتارية سامى غريب، إحالة الدعوى التى تتهم الإعلامى عزمى مجاهد بسب وقذف المهندس ممدوح حمزة، إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص الرقمى، ونظرها فى جلسة 21 أبريل.

كان المهندس ممدوح حمزة قد أقام الدعوى رقم 6329 لسنة 2016 جنح العجوزة، والتى جاء بها أن عزمى مجاهد قد ظهر فى إحدى حلقات برنامجه على قناة العاصمة بتاريخ 14\5\2015، و قام بالتحدث عنه بطريقة تنطوى على إهانة واستهزاء، وحاول التقليل من شأنه العلمى والاجتماعى، وورد نصا على لسان المشكو فى حقه: "والله أنت ولا حاجة، كفاية بقى جنان ارحموا مصر من قرفكم، بالإضافة إلى نشر أخبار و شائعات كاذبة، وعمل إثارة فى دمياط فى فترة بمصنع موبيكو، ممدوح حمزة قام بتحريض الشباب لقطع الطريق فى دمياط ورأس البر".

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