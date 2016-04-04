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مصدر أمنى: كوب شاى سبب اشتباكات قفص الجنايات بجنوب القاهرة

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مصدر أمنى: كوب شاى سبب اشتباكات قفص الجنايات بجنوب القاهرة مصدر أمنى: كوب شاى سبب اشتباكات قفص الجنايات بجنوب القاهرة
كشف مصدر أمنى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، أن كوب شاى سبب الاشتباكات التى شهدها قفص جنايات الدائرة 9، بين المتهمين أثناء انتظارهم لنظر قضاياهم، وأضاف المصدر أن رئيس دائرة الجنايات التى تنظر قضايا المتهمين، قرر ترحيلهم لمحبسهم .

كان قفص جنايات الدائرة 9 قد شهد اشتباكات عنيفة بين المتهمين وتمكنت قوات حراس محكمة جنوب بإشراف العميد محمد الصغير قائد الحرس من الدفع بعدد من قوات الأمن المركزى للسيطرة على الموقف، ومعرفة أسباب الاشتباكات، كما قامت قوات الأمن بإخلاء قاعة 26 بالدور الثالث بالمحكمة من الأهالى.


>اشتباكات عنيفة بين المتهمين بقفص الجنايات فى جنوب القاهرة.. والأمن يسيطر
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