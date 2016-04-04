سجن روسى 10 سنوات لتورطه بتجنيد شباب للقتال فى سوريا

قضت محكمة فى إقليم (خاباروفسك) الروسية بالسجن لمدة 10 سنوات على روسى، لتورطه بتجنيد شباب ليندمجوا فى الجماعات الإرهابية للقتال فى سوريا.

وقالت الموظفة فى دائرة الإدعاء العام فى (خاباروفسك) فالنتينا كلازوفا- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الإثنين، أن "نائب المدعى العام أكد اليوم تورط مواطن من خاباروفسك، يبلغ من العمر 28 عاما، بتجنيد أشخاص فى مجموعات غير قانونية للقتال فى الخارج".

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم ثبت تورطه عامى 2013 و2015 فى تجنيد أشخاص للقتال فى جماعات إرهابية بسوريا، لافتة إلى أنه وجد فى هاتفه المحمول مقاطع فيديو تظهر تصويرا لجزء من المعارك الدائرة بين الجيش السورى والجماعات الإرهابية المسلحة فى سوريا، منوهة بأن المتهم اعترف بالتهم الموجهة إليه.

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