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بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن شمال سيناء لتفقد الخدمات بالكمائن الحدودية

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بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن شمال سيناء لتفقد الخدمات بالكمائن الحدودية بالصور.. جولة مفاجئة لمدير أمن شمال سيناء لتفقد الخدمات بالكمائن الحدودية
أجرى اللواء السيد الحبال، مساعد الوزير، مدير أمن شمال سيناء جولة ميدانية شملت معظم الأكمنة الثابتة بنطاق محافظة شمال سيناء، والعديد من الأكمنة الحدودية، وأشرف على إقامة أكثر من كمين مُتحرك لاستبيان مدى جاهزية القوات، والوقوف على آراء المارة ومشاكلهم.

وقالت مديرية الأمن فى بيان، منذ قليل، إن الجولة استهدفت مراجعة الإجراءات التأمينية والتأكد من تفعيل الخطط الوقائية المُستحدثة، ومُراعاة إنشاء حرم آمن حول كل الأكمنة على مساحات كافية تضمن سلامة القوات.

وأشار البيان إلى أن مدير الأمن أشرف على بعض أعمال التوسعات والإزالات البسيطة، لضمان التعقيم الأمنى المطلوب، مع التشديد على جميع القوات بشدة اليقظة ودقة الفحص والتفتيش، والالتزام بحقوق المواطنين وحسن معاملتهم.

وشدد الحبال على التأمين الجيد والفعال للمنشآت من الداخل والخارج، وضرورة تفتيش الحقائب وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وضبط أى مخالفات فى نطاق القانون، وتفعيل دور الكلاب البوليسية، وشدد على الخدمات المتواجدة على أجهزة كشف المعادن بدقة الفحص.

مدير-أمن-شمال-سيناء-خلال-جولته-(1)

مدير-أمن-شمال-سيناء-خلال-جولته-(2)

مدير-أمن-شمال-سيناء-خلال-جولته-(3)

مدير-أمن-شمال-سيناء-خلال-جولته-(4)

مدير-أمن-شمال-سيناء-خلال-جولته-(5)

مدير-أمن-شمال-سيناء-خلال-جولته-(6)

مدير-أمن-شمال-سيناء-خلال-جولته-(7)

مدير-أمن-شمال-سيناء-خلال-جولته-(8)

مدير-أمن-شمال-سيناء-خلال-جولته-(9)

مدير-أمن-شمال-سيناء-خلال-جولته-(10)

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مدير-أمن-شمال-سيناء-خلال-جولته-(12)

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