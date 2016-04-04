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آس تكشف بالصور.. هكذا فاز زيدان بالكلاسيكو

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آس تكشف بالصور.. هكذا فاز زيدان بالكلاسيكو آس تكشف بالصور.. هكذا فاز زيدان بالكلاسيكو

نشرت جريدة (آس) الإسبانية عدة أوراق مدون عليها خطة ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة يوم السبت، وترجح أن تكون بخط مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان.

وقالت الجريدة إنها حصلت على الأوراق قبل المباراة التي انتهت بفوز زيزو 2-1 بساعات، ولكنها لم تنشرها إلا اليوم الاثنين.

وبافتراض أن الورقة كانت بخط يد زيدان، فقد قام المدرب الفرنسي بتوجيه كريستيانو رونالدو وجاريث بيل بالضغط على قلبي دفاع برشلونة، فيما يقوم كريم بنزيمة بالضغط على سيرجيو بوسكيتس.

كما وجه توني كروس ولوكا مودريتش للضغط على أندريس إنييستا وإيفان راكيتيتش، من أجل قطع إمداد الكرات لثلاثي MSN.

كما قدم زيدان حلا لوجود ميسي في عمق الملعب برقابة كاسيميرو، كما رسم تحرك لويس سواريز بالعرض خلف المدافعين في تلك الحالة لتفاديه.

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