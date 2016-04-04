سباليتي: أعتذر عن عدم إشراك توتي في الدربي

اعتذر مدرب روما لوتشيانو سباليتي عن عدم إشراك فرانشيسكو توتي قائد الفريق في مباراة دربي العاصمة ضد لاتسيو، وأكد أنه كان ينوي إشراكه في المباراة.

وفاز روما على مضيفه لاتسيو ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي بنتيجة 4-1، سجل أهداف روما كلا من ستيفان الشعراوي، وإدين دجيكو، وأليساندرو فلورينيزي ودييجو بيروتي، وسجل هدف النسور الوحيد ماركو بارولو.

وصرح سباليتي للصحفيين "أنا آسف على عدم إشراكه ضد لاتسيو، كنت سأشركه في المباراة، كان له دور".

وأضاف "لكن كمدرب كان علي أن أتخذ قرارا مختلفا كليا".

الجدير بالذكر أن توتي شارك هذا الموسم في 8 مباريات بكل المسابقات وسجل خلالهم هدفا وحيدا، كما صنع هدفين.