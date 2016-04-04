الملح حل سحري للعديد من مشاكل أسرتك

الملح الذي تستخدمينه يومياً في مطبخك لإضافة نكهته إلى طعامك قد يبدو لك مكوناً بسيطاً، إلا أن الدراسات العلمية الحديثة أشارت إلى العديد من الحقائق الهامة والمفيدة عن الملح وقدرته الشفائية العالية واستخداماته المنزلية الهامة حتى أنه أصبح يستخدم حالياً من قبل المعالجين.

المدرب والمعالج بالطب البديل أحمد طلعت سيطلعك في ما يلي على العديد من النقاط التي ستجعلك تضيفين الملح لصيدليتك المنزلية وتستخدمينه بما ينفع جميع أفراد أسرتك:

· أملاح جسم الإنسان هي خليط طبيعي من مجموعة أملاح ومواد معدنية، وسر الاستشفاء بهذه الأملاح اكتشف بعد التأكد من قدرتها على شفاء الأمراض الجلدية، إضافةً إلى تخفيف آلام العضلات والمفاصل وتنشيط الدورة الدموية، وقدرتها الفائقة على تنعيم الجلد.

· من جهة أخرى، يزيل الملح الطاقة الزائدة والسلبية من الجسم، ففي حال شعرت أو شعر أحد أفراد أسرتك بإجهاد مزمن أو أعراض تعب بلا أي نتائج طبية أو آلام بلا مبرر أو حتى ضيق مفاجئ، يمكنك تجربة حمام الملح والماء، فقد استخدم قديماً لإزالة الطاقة السلبية.

· طريقة مبسطة لحمام الملح:

قومي بوضع مقدار قبضة يد من الملح في لتر من الماء، وخلال الاستحمام يغسل الجسم بهذا الماء ولا يوضع على الشعر؛ لأنه سيجففه، إنما بأطراف الأصابع يوضع على الفروة، وبعد خمس دقائق قومي بإزالته بالماء بشكل عادي، ويمكن عمله كمغطس من خلال وضع ثلاث ملاعق كبيرة من الملح سواء كان ملحاً خشناً أو ملحاً عادياً في حوض الاستحمام "البانيو"، واجلسي به لمدة نصف ساعة أو ثلث ساعة لتتخلصي من كل الطاقة السلبية والمريضة بجسمك.

· للملح فعالية عالية في تنظيف المنازل ومختلف الأماكن، حيث يمكنك إحضار إناء فيه ماء نظيف يكفي لمسح أرضية المنزل، ثم ضعي في الإناء ثلاث ملاعق كبيرة من الملح، وقومي بإذابتها به، وامسحي بهذا الماء المملح أرض المنزل، وستلاحظين مقدار النظافة والهدوء والسكينة الذي سيحل بالمنزل .