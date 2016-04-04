محاذير استخدام حبوب جينيرا لمنع الحمل بعد الولادة

من المشاكل التي تؤرق المرأة بعد الولادة هي الخوف من حدوث حمل جديد بعد فترة النفاس مباشرة، وقد تلجأ بعض النساء لاستخدام حبوب منع الحمل دون استشارة الطبيب، ومن هذه الحبوب حبوب "جينيرا".



وقد سألت "سيدتي نت" الدكتور عدلي الحاج استشاري النساء والولادة عن مخاطر ومحاذير استخدام هذه الحبوب، ومتى يجب البدء باستخدامها بعد الولادة فلفت إلى النقاط التالية:

• من الممكن أن يحدث التبويض بعد اليوم الخامس والعشرين للولادة، وعند بعض النساء قد يحدث بعد 45 يوماً من الولادة.

• من النادر أن يستمر النفاس لما بعد الأربعين، ويحدث التبويض في اليوم 72 للولادة ويكون هناك خطر من حدوث الحمل.

• يجب على المرأة الانتظار أن تأتي الدورة الشهرية بعد النفاس لأول مرة لكي تبدأ في استخدام حبوب منع الحمل "جينيرا" ويتم استخدامها من اليوم الأول للدورة الشهرية.

• قبل ذلك يمكن استخدام وسائل موضعية لمنع الحمل مثل الحاجز المهبلي والعازل الرجالي.

• في حال حدوث الجماع قبل الأربعين، فيمكن أن يحدث الحمل بسبب احتمالية التبويض، ويمكن التأكد من ذلك من خلال السونار أو فحص البول.

• لتجنب حدوث الحمل يفضل عدم حدوث الجماع قبل انتهاء النفاس تماماً.

• يجب على المرأة، التي استخدمت حبوب جينيرا لمنع الحمل قبل الجماع الأول بعد النفاس أو بعده بيوم أو يومين أن تتوقف عن ذلك تماماً لأنه في حالة حدوث الحمل، فإن هذه الحبوب قد تؤدي لحدوث تشوهات في الجنين.