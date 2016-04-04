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التوصل لعلاج العقم عند الرجال عبر تحويل الخلايا الجذعية لحيوانات منوية

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التوصل لعلاج العقم عند الرجال عبر تحويل الخلايا الجذعية لحيوانات منوية التوصل لعلاج العقم عند الرجال عبر تحويل الخلايا الجذعية لحيوانات منوية

التوصل لعلاج للعقم – أرشيفية

 

توصلت أبحاث جرت في جامعة نانينج الصينية، إلى إمكانية تحويل خلايا جذعية إلى حيوانات منوية، لعلاح العقم عند الرجال.

استخلص الباحثون خلايا جذعية من جلد الفئران ونجحوا في تحويلها إلى حيوانات منوية، قائلين إن تطبيق التقنية على البشر لا زال يحتاج إلى تجارب إضافية، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وقالت مديرة الأبحاث، ياهو شا، من جامعة نانجينج، إن الحيوانات المنوية المخلقة نجحت في تخصيب بويضات إناث الفئران وأثمرت إنجاب أجنة جديدة بصحة سليمة.

وقامت التجربة بإضافة هرمونات ومواد كيماوية وخلايا طبيعية موجودة في الخصية إلى الخلايا الجذعية الجنينية، للحصول على الحيوانات المنوية.

وأوضح البرفسور شتيفان شلات، الباحث في مركز الطب التناسلي بجامعة مونستر الألمانية، أن مكمن الفرق في التجارب الأخيرة، هو أنها استطاعت أن توجد بيئة شبيهة بالخصيتين، مما ساعدها على بلوغ نتائج مشجعة.

 

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