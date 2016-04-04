«جنح الغردقة» تؤجل محاكمة 3 متهمين تعدو علي«أمين شرطة»

مراسل - ONA:

قررت محكمة جنح الغردقة الجزئية،اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار محمد محمود، تأجيل محاكمة 3 متهمين بالإعتداء على أمين شرطة داخل مستشفى الغردقة العام، لجلسة 16 إبريل الجارى بناء على طلب دفاع المتهمين.

وكانت النيابة العامة بالغردقة، قد قررت الشهر الماضى حبس عاملين ونجار « 4 أيام » على ذمة التحقيقات، فى واقعة تعديهم بالضرب على أمين شرطة بمستشفى الغردقة العام، أثناء تدخله لإنهاء مشاجرة بينهم وبين موظفين الاستقبال بالمستشفى العام، بعد رفضهم سداد رسوم زيارة والدتهم المحجوزة بالمستشفى، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح التى اتخذت قرارها السابق.

وكان اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من اللواء على عامر بقسم شرطة ثانى الغردقة، بإصابة محمد أحمد عز أمين شرطة من قوة القسم، ومعين بخدمة تأمين مستشفى الغردقة العام، بجرح سطحى بالصدر، وكدمات متفرقة بالجسم، نتيجة تعدى عاملين ونجار على أمين الشرطة بالضرب، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات .