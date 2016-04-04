أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أغرب وسائل التخسيس.. استنشاق رذاذ هرمون الحب يخفض الوزن

Google+ Print
أغرب وسائل التخسيس.. استنشاق رذاذ هرمون الحب يخفض الوزن أغرب وسائل التخسيس.. استنشاق رذاذ هرمون الحب يخفض الوزن
كشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن رذاذ الأوكسيتوسين "هرمون الحب" قد يساعد فى خفض الوزن.

ووجد الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News” أن جرعة واحدة من رذاذ الأنف الأكسيتوسين تخفض الشراهة فى تناول الطعام لدى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وقالت الدكتورة فرانشيسكا بليسو، الأستاذة بكلية الطب جامعة هارفارد، والباحثة فى وحدة الغدد العصبية بمستشفى ماساتشوستس العام فى ولاية بوسطن، الأمريكية إن الشراهة هى أساس السمنة وتعنى الإفراط فى تناول الطعام.

وأوضح الباحثون أن رذاذ الأوكسيتوسين وسيلة قوية وجديدة لمساعدة البدناء فى التغلب على الإفراط فى تناول الأكل مشيرين إلى أن هرمون الأوكسيتوسين يفرز بشكل طبيعى فى جسم الإنسان، ومهم للتحكم فى الاستهلاك الغذائى والوزن، وقد تم ربطه بالأم والمتزوجين حديثاً، حيث الدماغ يطلق الأوكسيتوسين للمساعدة فى تعزيز العلاقة بين الأم والطفل.

- بشهادة الأجانب إديها فول.. الأطعمة الرخيصة تساعد على فقدان الوزن والشعور بالشبع

- ريجيم الصيام المائى أحدث الطرق لفقدان الوزن.. يُفقد المرأة 3% من وزنها
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365