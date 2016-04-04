أغرب وسائل التخسيس.. استنشاق رذاذ هرمون الحب يخفض الوزن

كشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، عن أن رذاذ الأوكسيتوسين "هرمون الحب" قد يساعد فى خفض الوزن.

ووجد الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع الإخبارى الأمريكى “Health Day News” أن جرعة واحدة من رذاذ الأنف الأكسيتوسين تخفض الشراهة فى تناول الطعام لدى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وقالت الدكتورة فرانشيسكا بليسو، الأستاذة بكلية الطب جامعة هارفارد، والباحثة فى وحدة الغدد العصبية بمستشفى ماساتشوستس العام فى ولاية بوسطن، الأمريكية إن الشراهة هى أساس السمنة وتعنى الإفراط فى تناول الطعام.

وأوضح الباحثون أن رذاذ الأوكسيتوسين وسيلة قوية وجديدة لمساعدة البدناء فى التغلب على الإفراط فى تناول الأكل مشيرين إلى أن هرمون الأوكسيتوسين يفرز بشكل طبيعى فى جسم الإنسان، ومهم للتحكم فى الاستهلاك الغذائى والوزن، وقد تم ربطه بالأم والمتزوجين حديثاً، حيث الدماغ يطلق الأوكسيتوسين للمساعدة فى تعزيز العلاقة بين الأم والطفل.

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