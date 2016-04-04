أخبار عاجلة

رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كشاف في الجول - فتحي ' رأس المثلث المقلوب ' عامل مشترك في 4 أهداف للأهلي أمام الشرطة

Google+ Print

كان أحمد فتحي هو رجل مباراة الأهلي أمام الشرطة أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، وقد نجح فتحي في هز شباك الشرطة بهدفين بالإضافة إلى تمريرة مساهمة في الهدف الأول لحسين السيد واستخلاصه للكرة الثانية المرتدة من دفاع الشرطة وتمريرها لغالي قبل أن يمررها للسعيد ويصنع الهدف الثالث، بالتالي فتحي شارك في 4 أهداف من خماسية الأهلي.

كشاف في الجول تحليل بالصور يقدمه FilGoal.com عقب كل مباراة لأبرز اللاعبين ليس على صعيد الإحصائيات الرقمية، ولكن استنادا إلى تواجد اللاعب ضمن حالات مؤثرة خلال المباراة على المستويين الدفاعي والهجومي.

مارتن يول اعتمد على أحمد فتحي في وسط الملعب وليس حسام عاشور والغريب أن فتحي قام بدور هجومي كبير على غرار لاعبي الوسط المهاجمين حيث بات اللاعب يُشكل دائما رأس مثلث مقلوب قاعدته من ثنائي الوسط الهجومي أحدهما السعيد والآخر رمضان صبحي.

oBChH1a.jpg

وتكرر الأمر ذاته في بداية الهدف الثاني أيضا نفس المثلث بنفس الثلاثي فتحي ورمضان والسعيد.

G57026d3072c67.jpg

لتنتقل الكرة لعمرو جمال ومؤمن زكريا فيُشكّل فتحي معهما المثلث المُعتاد ويسدد في المرمى معلنا عن الهدف الأول.

G57026d309ad71.jpg

وهنا أيضا نفس المثلث ولكن بعد تمريرات ثنائية وثلاثية انتهت بتمريرة بدون تفاهم من السعيد لحسين السيد.

G57026d30c3d36.jpg

فتحي قام أحيانا بواجبات حسام عاشور بالضغط المفاجئ على الخصم في مناطقه الدفاعية حال فقدان لاعبي الأهلي للكرة وبالفعل نجح في الحصول على الكرة من الخصم 14 مرة.

G57026d30ebd30.jpg

وفي حالات أخرى ظهر لاعب الارتكاز صاحب الهدفين في منطقة الجزاء خلف حسين السيد ليقوم بالتغطية وحماية خط دفاعه.

G57026d311eeb7.jpg

ولم يكتفِ بهذا الحد بل ظهر اللاعب صاحب الرئات الثلاث في الجبهة اليمنى لعمل الـoverlapping وكأنه ظهير أيمن..لاحظ تواجد هاني في الخلف وفتحي من يتقدم للسعيد.

G57026d3148e76.jpg

أما عن الهدف الرابع فكانت انطلاقة فتحي خلف لاعبي الوسط المهاجم وتمركزه على حدود منطقة الجزاء بدون رقابة هي السبب في الهدف ولو تواجد لاعب آخر لما انطلق وقام بعمل الزيادة الهجومية.

G57026d3175415.jpg

وفي الهدف الثالث كان صاحب استخلاص الكرة الثانية المرتدة من الخصم وتمريرها لحسام غالي.

G57026d319ca87.jpg

G57026d31cdffe.jpg

وبناء على ما قدّمه اللاعب فقد يكون من مصلحة الأهلي استمراره في اللعب في وسط الملعب حتى وإن كان على حساب حسام عاشور الذي تظهر أهميته في بعض المباريات الكبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع