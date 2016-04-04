أبو هشيمة لطلاب جامعة القاهرة: "أنتم محظوظين.. استغلوا وعد الرئيس للشباب"

قال رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، "أتشرف بوجودى فى أعرق جامعة على مستوى العالم، أنا أمثلكم وبدأت من تحت الصفر، والدى كان ضابط شرطة، وعشت فى أسرة بسيطة، وحلمت أن أكون شيئاً، فكان لدى إصرار وعزيمة وبتوفيق الله 99% مما وصلت إليه"، مؤكداً أن كل يوم يريد بلده مصر أفضل، وشبابها الكنز الحقيقى يطورها ويتبنى استراتيجية التعمير.

وأضاف "أبو هشيمة"، خلال لقائه المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، "أنتم جيل محظوظ، مجاش رئيس جمهورية قبل ذلك قال فيه عام للشباب، وفيه قروض بـ200 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وأى قيادة سياسية سابقة لم تكن تتطرق للشباب أو أصحاب الطموح".

وأشار "أبو هشيمة" إلى أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية وبناء الدولة المصرية من البداية، إلا أن الشباب لديهم الفرصة الحقيقية والدولة تريد الوقوف بجانبهم قائلا، "استغلوا وعد رئيس الجمهورية حتى نصل للخطة الاستراتيجية لمصر".

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