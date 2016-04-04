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بالصور.. أبو هشيمة: أحد أسباب الثورة هو رمز رجل الأعمال المرتبط بالسياسية

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بالصور.. أبو هشيمة: أحد أسباب الثورة هو رمز رجل الأعمال المرتبط بالسياسية بالصور.. أبو هشيمة: أحد أسباب الثورة هو رمز رجل الأعمال المرتبط بالسياسية
قال رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة، إن بدايته كانت بداية صعبة للغاية، مضيفا: "لا يأس وإيمانى بالله ومن يجتهد الله يمنحه، بها 40 مليون شاب، أنا خريج كلية التجارة جامعة قناة السويس، ولم أكن يوما عضوا بالحزب الوطنى وقصدت أن أبتعد عن السياسة خلال هذا العصر ولم يكن لى مركز قيادى فى الحزب الوطنى أو غيره".

وأضاف أبو هشيمة، خلال لقائه المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة اليوم، أن أحد أسباب الثورة هو رمز رجل الأعمال المرتبط بالسياسية الذى يزيد غنى والناس تزيد فقرا، قائلا: "بعدت عن السياسة لهذا أحب السياسة ولا يصح أن نعاند شعب أو شباب قاموا بثورة ضد هذه النماذج وفى 2011 قلت إنه لو ظهر أى حزب شاب يشرفنى أن أدعمه وهذا قبل حزب مستقبل وطن".

وتابع أبو هشمية: "قام حزب مستقبل وطن على أكتاف شباب يؤمنون بثورة العمل والبعد عن الميدان خلال الفترة الأخيرة وأكل العيش وكثير من أفكارهم تناسقت معى واقتنعت بأفكارهم وقررت أن أدعم دون تدخل منى فى سياسات الحزب ودون دخول كعضو فى الحزب لأن أى بلد فى العالم لابد أن يكون بها حزبين متكافئين لتكون عملية سياسية قوية وكل القائمين على حزب مستقبل وطن شباب".

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (1)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (2)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (3)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (4)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (5)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (6)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (7)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (8)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (9)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (10)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (11)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (12)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (13)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (14)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (15)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (16)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (17)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (18)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (19)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (20)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (21)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (22)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (23)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (24)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (25)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (26)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (27)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (28)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (29)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (30)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (31)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (32)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (33)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (34)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (35)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (36)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (37)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (38)

احمد ابو هشيمة طلاب جامعة القاهرة (39)

بدء فعاليات اللقاء المفتوح بين أبو هشيمة وطلاب جامعة القاهرة
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