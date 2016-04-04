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3 نصائح لتحصلي على إطلالة فيكتوريا بيكهام

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الإثنين 04-04-2016 08:52

اكتسحت المغنية السابقة فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham عالم الموضة كونها إحدى أيقونات الموضة في العالم، وقد زادت شهرتها بعد أن تحوّلت إلى مصممة أزياء، وبأناقتها المعهودة أصبحت حديث المهتمين بالموضة والأزياء.

نقدم لك في ما يلي 3 نصائح بسيطة لتحصلي على أناقة فيكتوريا بيكهام بكل سهولة:

- تعتمد فيكتوريا بيكهام في إطلالاتها على التغيير والتجديد الدائم، ففي بعض الأوقات تختار إطلالات درامية باللون الأسود والبنطلونات الواسعة، وفي أوقات أخرى نشاهدها متألقة بإطلالات أنثوية ناعمة بألوان صيفية مشرقة، لذلك لا تحصري نفسك بستايل معيّن، بل اعتمدي التغيير والتجديد في كل إطلالة.

- لا تمانع فيكتوريا بيكهام ارتداء الأحذية المسطحة والمريحة من فترة إلى أخرى، فمهما بلغ عشقك لأحذية الكعب العالي لا تترددي في ارتداء الأحذية المسطحة في أي وقت، وخصوصاً في الإطلالات النهارية.

- تختار المصممة الشهيرة فيكتوريا بيكهام التصاميم الجريئة دائماً، فترتدي القمصان الجذابة المزينة برداء خلفي، وتظهر بفساتين عصرية مزينة بقصات فريدة، وهذا ما يميز إطلالاتها غالباً، فلا تترددي في ارتداء التصاميم العصرية في أي مناسبة لتحصلي على إطلالة شبابية جذابة.
شاهدي معنا إطلالات فيكتوريا بيكهام واختاري منها ما يناسبك.

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