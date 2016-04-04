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هايدي كلوم تختار الفستان الأبيض فهل نجحت في الاختيار؟

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الإثنين 04-04-2016 12:44

لم تكن عارضة الأزياء الألمانية هايدي كلوم Heidi Klum موفقة في عديد من إطلالاتها السابقة، حيث لجأت إلى اختيار تصاميم غريبة ولافتة، فجاءت النتائج عكسية في الغالب.
ولكنها لجأت إلى النعومة في آخر إطلالاتها بارتداء فستان أبيض ناعم وأنيق، يحمل طبعات ورد جذابة على الصدر والخصر، وقد رفعت العارضة شعرها لتُظهر فستانها الذي تميَّز بـ "قصة" رقبة أنيقة، ولم ترتدي كلوم أي مجوهرات تذكر، بل اكتفت بتنسيق فستانها مع حذاء مميز باللون الأسود، فهل نجحت برأيك في اختيار الإطلالة المناسبة؟

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سيدتي