جورج حبيقة يعتمد الألوان الصيفية في أحدث مجموعاته

يتمتع المصممون اللبنانيون بلمسات ساحرة تظهر جمال السيدة التي ترتدي تصاميمهم وقد برزت لمسات المصمم اللبناني المبدع جورج حبيقة، وأسلوبه الأنيق الذي يجمع بين الرقي والنعومة، وهذا ما يظهر في أحدث مجموعاته لربيع وصيف 2016.

قدّم المصمم مجموعة أنيقة من الفساتين الجذابة التي غلب عليها اللون الأبيض وتزينت بخطوط وتطريزات رائعة بألوان صيفية جميلة مثل الوردي، السماوي، البرتقالي والتركواز، كما حظر اللون الأسود في بعض الفساتين ليعيد للذاكرة الأناقة الكلاسيكية الساحرة بتفاصيل أنثوية أنيقة.

تنوّعن التصاميم المعروضة في هذه المجموعة بين فساتين الكوكتيل القصيرة التي جاءت بتصاميم عصرية تصلح لزياراتك النهارية، أو الإطلالات البسيطة بالإضافة إلى فساتين السهرات اللافتة التي صورت أناقة أميرات القصص الخيالية بألوان ناعمة وتفاصيل خلابة، ولم ينس جورج حبيقة الفتاة العصرية ذات الستايل الشبابي المريح فقدّم لها مجموعة من البدل الرائعة بين البنطلونات الطويلة والشورتات التي نسّقت مع جاكيت عصري رائع بتقليمات ملوّنة.

نجد في هذه المجموعة شيئاً يشبه كل أسلوب، فنجد فيها الكلاسيكية والرقي كما نجد فيها التصاميم العصرية الجذابة، فألقي نظرة على ما قدم جورج حبيقة لصيف هذا العام ثم أخبرينا ما رأيك بها.